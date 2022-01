Il naufragio in aula del blitz Casellati riapre le trattative. Già lite sulle donne e risale Mattarella

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : naufragio aula

ilGiornale.it

Dopo ildella destra sul nome di Maria Elisabetta Casellati, si è aperta la trattativa ... Vedremo quali sono i numeri in. Siamo ottimisti e combattivi: bisogna misurarsi e combattere', ...... allora il nostro animatore sfruttò didatticamente il fatto facendoci rientrare indove ... con nostra sorpresa, tra gli amici c'erano anche i due protagonisti delche ci raccontarono ...Nel sesto scrutinio nuova pioggia di voti per il capo dello Stato uscente: 336 su 600 presenti. Il flop della presidente del Senato impallinata in Aula dai franchi tiratori del centrodestra. Lo scetti ...Saviano andrà a processo per aver definito “bastardi” Salvini e Meloni sulla questione delle ong in soccorso dei migranti: “Sfruttano il razzismo” ...