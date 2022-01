Il cantante ci ritenta | dopo un quarto posto nel 2017

(Di sabato 29 gennaio 2022) Nonostante la giovane età – 27 anni – Michele Bravi già tre volte ha calcato il palco dell’Ariston, anche come ospite. Quest’anno gareggia comecon il brano Inverno dei fiori. Sotto, mentre scriveva il brano che porterà a Sanremo 2022. Michele Bravi, non solo musica per l’idolo dei ragazzi guarda le foto «Se questa canzone fosse un suono», ha spiegato l’artista, «sarebbe il suono denso della corda di un violino. Un vibrato sottile che accetta l’incertezza e chiede di imparare». Il testo, scritto da Michele Bravi, Cheope, Alex Raige Vella, vede nella composizione ...

Ultime Notizie dalla rete : cantante ritenta

Vanity Fair Italia

Ilnasce l'8 Dicembre del 1990 a Modica, in provincia di Ragusa. Ottiene il diploma presso ...la sorte in tanto altri provini, ma il successo non vuole arrivare. Nel 2011 partecipa a ...Fabio " che è fin troppo scrupoloso ", sperando di essere "più fortunato" come nei giochi a ... La, l'informatico, il ricercatore, la tirocinante eccetera. E' la semplicità geniale dell'...