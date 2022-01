Gf Vip | Manuel Bortuzzo | “Sogno le Paralimpiadi”

Leggi su sportface

(Di sabato 29 gennaio 2022) “Non mi chiedo il perché di quello che è successo. Per i miei aggressori provo pietà, sono persone che si commentano da sole. In questi casi l’indifferenza è la migliore arma che si possa utilizzare”. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip,ha raccontato la sua storia e il suo percorso a Verissimo. “Lesono unche aspetta di essere raggiunto e voglio provarci” ha detto il nuotatore. “Aver fatto vedere che anche una persona in sedia a rotelle può fare esperienze di questo tipo è stata già una vittoria – ha dichiarato– . Mi sono mostrato per quello che sono. Nella Casa ho avuto molte fragilità mentali: mi sentivo un peso e non venivo sempre compreso dalle persone alle quali mi affidavo. All’inizio tenevo tutto dentro, ma poi ho capito che puoi condividere i ...