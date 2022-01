Fiorentina, Pupo: “Vlhaovic bugiardo, serve più rispetto per i tifosi” (Di sabato 29 gennaio 2022) Il trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juventus ha fatto esultare i tifosi bianconeri, ma anche infuriare i sostenitori della Fiorentina. Fra questi ultimi anche il noto cantante Pupo, grande tifoso viola, che ne ha parlato a “Punto Nuovo Sport Show” su Radio Punto Nuovo. “Sono d’accordo con la Fiorentina nel prendere tutti questi soldi, anche se li prendiamo dalla Juventus, un’acerrima rivale. Con i soldi che ha Commisso una soddisfazione di tenerlo una stagione in tribuna e lasciarlo libero a parametro zero me la sarei tolta. Però sono un sognatore – ha detto Pupo -. Non mi è piaciuto Vlahovic per le bugie che ha detto, che sarebbe rimasto fino a giugno, mentre aveva già l’accordo. L’Italia è diventata una buffonata, il calcio è un brutto esempio di come invece dovrebbe comportarsi una ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Il trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juventus ha fatto esultare ibianconeri, ma anche infuriare i sostenitori della. Fra questi ultimi anche il noto cantante, grande tifoso viola, che ne ha parlato a “Punto Nuovo Sport Show” su Radio Punto Nuovo. “Sono d’accordo con lanel prendere tutti questi soldi, anche se li prendiamo dalla Juventus, un’acerrima rivale. Con i soldi che ha Commisso una soddisfazione di tenerlo una stagione in tribuna e lasciarlo libero a parametro zero me la sarei tolta. Però sono un sognatore – ha detto-. Non mi è piaciuto Vlahovic per le bugie che ha detto, che sarebbe rimasto fino a giugno, mentre aveva già l’accordo. L’Italia è diventata una buffonata, il calcio è un brutto esempio di come invece dovrebbe comportarsi una ...

