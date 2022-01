Con l'auto nel fossato all'una di notte: la vettura prende fuoco, lui riesce a salvarsi (Di sabato 29 gennaio 2022) SAN VENDEMIANO (TREVISO) - Stanotte verso l'una i Vigili del fuoco di Conegliano sono intervenuti in via Ungheresca sud a San Vendemiano per un incendio auto, dopo che la vettura era uscita ... Leggi su leggo (Di sabato 29 gennaio 2022) SAN VENDEMIANO (TREVISO) - Staverso l'una i Vigili deldi Conegliano sono intervenuti in via Ungheresca sud a San Vendemiano per un incendio, dopo che laera uscita ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? BASTA! SEMPRE?PAESI SOSPENDONO LE RESTRIZIONI e decidono di convivere con Covid???? ??Spagna???? ??Gran Bretagna???? ??… - LegaSalvini : ++ ???? COLPI IN FACCIA AL DISABILE E CALCI ALLE AUTO PARCHEGGIATE: ARRESTATO A TORINO UN CITTADINO RUMENO 21ENNE CON… - matteosalvinimi : Parma. Concessionaria di auto, nel dicembre 2020 aveva pagato 351€, nello stesso periodo 2021 ha sborsato 795€. Va… - News_Auto_cars : F1 – Ferrari: c’è la Red Bull dietro all’annullamento dei test con la SF21? - woodwitch68 : @ladyonorato Se penso a quanta speranza avevo in settembre x la proteta dei camionisti qua in italia...li seguivo s… -