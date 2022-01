Chi vince e chi perde con il bis di Mattarella. Scrive Cazzola (Di sabato 29 gennaio 2022) Ha perso la politica; ha vinto il Parlamento. Anzi, dobbiamo ringraziare i “franchi tiratori” che, alla fine, hanno preso il volante del veicolo che i leader avevano mandato fuori strada più volte e che si avviava, a fari spenti, verso il precipizio. Ma anche l’informazione non ha fatto una bella figura. Chi ieri sera ha seguito il TgLa7 – dopo l’ennesima maratona dove non correva nessuno – ha visto e sentito un pimpante Enrico Mentana annunciare che ormai la soluzione era a portata di voto; che sarebbe stata una donna autorevole, quasi sicuramente Elisabetta Belloni. Questa convinzione si sarebbe basata su di un accordo “di metodo” intervenuto tra Matteo Salvini, reduce della sonora sconfitta mattutina, e Giuseppe Conte, come di consueto ciarliero e vanaglorioso, capace di negare – prima che il gallo canti – quanto aveva detto un minuto prima. Il fatto è che mentre queste affermazioni ... Leggi su formiche (Di sabato 29 gennaio 2022) Ha perso la politica; ha vinto il Parlamento. Anzi, dobbiamo ringraziare i “franchi tiratori” che, alla fine, hanno preso il volante del veicolo che i leader avevano mandato fuori strada più volte e che si avviava, a fari spenti, verso il precipizio. Ma anche l’informazione non ha fatto una bella figura. Chi ieri sera ha seguito il TgLa7 – dopo l’ennesima maratona dove non correva nessuno – ha visto e sentito un pimpante Enrico Mentana annunciare che ormai la soluzione era a portata di voto; che sarebbe stata una donna autorevole, quasi sicuramente Elisabetta Belloni. Questa convinzione si sarebbe basata su di un accordo “di metodo” intervenuto tra Matteo Salvini, reduce della sonora sconfitta mattutina, e Giuseppe Conte, come di consueto ciarliero e vanaglorioso, capace di negare – prima che il gallo canti – quanto aveva detto un minuto prima. Il fatto è che mentre queste affermazioni ...

