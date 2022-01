Caicedo | “Un orgoglio essere il primo ecuadoriano dell’Inter Inzaghi? Ha fatto di tutto per avermi qui”

(Di sabato 29 gennaio 2022) Le prime parole diall’Inter Dopo l’annuncio ufficiale del suo trasferimento all’Inter sono arrivate anche le prime parole nerazzurre di Felipe. Il neo giocatore interista ha parlato ai microfoni di InterTV dove ha risposto ad alcune domande e si è detto emozionato diilgiocatore dell’Ecuador ha vestire la maglia interista. Quanto sei emozionato diqui e cosa rappresenta per te l’Inter?Sono molto emozionato, voglio fare bene, ringrazio prima diMisterche hadiperqui. Sono molto contento e non vedo l’ora di cominciare ad allenarmi e a giocare con l’Inter, sono moltoso di poter rappresentare il mio Paese ed ...

...le indiscrezioni più recenti infatti nella giornata odierna è atteso a Milano pure Felipe. ... Intervistato da Inter TV, il tedesco ha dichiarato: ' È un grandeperché sono arrivato in ...... con le prime parole del tedesco: 'Essere all'Inter è un grandeper me, una delle più ... Nelle prossime 24 ore, a compiere lo stesso iter del tedesco sarà invece Felipe. Inter già d'...Le prime parole da interista dell'ecuadoriano. Felipe Caicedo è un nuovo giocatore dell'Inter e nelle sue prime parole da attaccante nerazzurro non nasconde emozione e felicità per il passaggio alla c ...'Sì ho parlato con il “Tucu” e mi ha fatto capire tutto, non vedo l’ora di rivedere anche lui, lo aspetto. Sono molto orgoglioso di poter rappresentare il mio Paese ed essere il primo giocatore ecuado ...