Australian Open 2022: Thanasi Kokkinakis e Nick Kyrgios vincono la finale tutta aussie del torneo di doppio (Di sabato 29 gennaio 2022) Si chiude con la vittoria una delle storie più inattese degli interi Australian Open 2022, e lo fa all’interno di una Rod Laver Arena in cui nessuno ha lasciato il proprio posto dalla finale femminile tra Ashleigh Barty e Danielle Collins in avanti. Thanasi Kokkinakis e Nick Kyrgios emergono vincitori dal torneo di doppio, battendo nell’ultimo atto tutto a tinte Australiane Matthew Ebden e Max Purcell per 7-5 6-4. E pensare che i due K (di cui uno quadruplo) erano entrati da wild card, poiché la classifica per giocare questo torneo non ce l’avevano, l’uno perché in ripresa da fin troppi guai fisici, l’altro perché mai realmente frequentatore di tale circuito. Eppure il cammino è stato ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) Si chiude con la vittoria una delle storie più inattese degli interi, e lo fa all’interno di una Rod Laver Arena in cui nessuno ha lasciato il proprio posto dallafemminile tra Ashleigh Barty e Danielle Collins in avanti.emergono vincitori daldi, battendo nell’ultimo atto tutto a tintee Matthew Ebden e Max Purcell per 7-5 6-4. E pensare che i due K (di cui uno quadruplo) erano entrati da wild card, poiché la classifica per giocare questonon ce l’avevano, l’uno perché in ripresa da fin troppi guai fisici, l’altro perché mai realmente frequentatore di tale circuito. Eppure il cammino è stato ...

