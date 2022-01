Voi non avete capito con la palla come si danza (Di venerdì 28 gennaio 2022) di Olga Chieffi Maradona, “Lui”, è stata la parola d’ordine di un’intera città, un potente messaggio di riscatto. Nella sua favola imperfetta, Diego è stato il condottiero che rappresentava il povero contro il ricco, il Sud sospeso nell’abisso che per una volta nella vita sconfiggeva il Nord, l’idolo degli ultimi, El Zorro, alla testa di un esercito di “malati”, nell’eterna attesa di partecipare al rito, di giocare la partita in curva, un palcoscenico infinito quello di Napoli, del suo stadio, di un suo bar, di cui martedì sera, Peppe Servillo e il chitarrista Cristiano Califano, ci hanno resi partecipi, in una sala Pasolini affollata, che ha accolto il loro reading musicale “Il resto della settimana”, pagine vivissime, di Maurizio De Giovanni, che schizzano un quadro sociologico del tifoso napoletano, che naturalmente si allarga a tutti gli sport, vissuti, però, con quel retaggio ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 28 gennaio 2022) di Olga Chieffi Maradona, “Lui”, è stata la parola d’ordine di un’intera città, un potente messaggio di riscatto. Nella sua favola imperfetta, Diego è stato il condottiero che rappresentava il povero contro il ricco, il Sud sospeso nell’abisso che per una volta nella vita sconfiggeva il Nord, l’idolo degli ultimi, El Zorro, alla testa di un esercito di “malati”, nell’eterna attesa di partecipare al rito, di giocare la partita in curva, un palcoscenico infinito quello di Napoli, del suo stadio, di un suo bar, di cui martedì sera, Peppe Servillo e il chitarrista Cristiano Califano, ci hanno resi partecipi, in una sala Pasolini affollata, che ha accolto il loro reading musicale “Il resto della settimana”, pagine vivissime, di Maurizio De Giovanni, che schizzano un quadro sociologico del tifoso napoletano, che naturalmente si allarga a tutti gli sport, vissuti, però, con quel retaggio ...

