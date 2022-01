Troppo Nadal per Berrettini, l'azzurro eliminato ai quarti dell'Australian Open (Di venerdì 28 gennaio 2022) Decisamente Troppo Nadal per Matteo Berrettini . Il tennista azzurro esce ai quarti di finale degli Australian Open, sconfitto dallo spagnolo in quattro set 6 - 3, 6 - 3, 3 - 6, 6 - 3. Un match senza ... Leggi su leggo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Decisamenteper Matteo. Il tennistaesce aidi finale degli, sconfitto dallo spagnolo in quattro set 6 - 3, 6 - 3, 3 - 6, 6 - 3. Un match senza ...

InteBNLdItalia : ???? Un uomo in missione. Troppo Rafa per Matteo, finisce 6-3 6-2 3-6 6-3 per lo spagnolo ??? Nadal giocherà la fin… - gazzettaparma : Troppo Nadal: finisce in semifinale il sogno di Berrettini - gilbertafabbri : RT @grifoncina1977: Qualche errore di troppo ma contro questo Nadal serve giusto un miracolo ..Matteo grazie per quello che hai fatto in qu… - robertocculto : @alessiaacm Purtroppo ancora troppo più forte Nadal,soprattutto tatticamente - tennisprincess2 : RT @InteBNLdItalia: ???? Un uomo in missione. Troppo Rafa per Matteo, finisce 6-3 6-2 3-6 6-3 per lo spagnolo ??? Nadal giocherà la finale… -