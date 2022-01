Si riparte da zero. I partiti puntano a un nome unitario per il Quirinale. Sarà una donna. Conte e Letta dialogano con Salvini. Ma c’è il veto di Renzi sul nome della Belloni (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo due scrutini, andati entrambi a vuoto (leggi l’articolo), con il primo che ha tolto dalla scena la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati (leggi l’articolo), sul Quirinale si riparte da zero. I leader di Pd, M5S e Leu hanno iniziato a dialogare con il Centrodestra, in particolare con il leader della Lega Matteo Salvini, per trovare un nome unitario da presentare allo scrutinio di domani. E Sarà, come annunciato, con ogni probabilità quello di una donna. In pool c’è il nome dell’ambasciatrice Elisabetta Belloni, oggi a capo del Dis, ma sul conto della quale pesa, tuttavia, il veto del leader di Italia Viva, Matteo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo due scrutini, andati entrambi a vuoto (leggi l’articolo), con il primo che ha tolto dalla scena la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati (leggi l’articolo), sulsida. I leader di Pd, M5S e Leu hanno iniziato a dialogare con il Centrodestra, in particolare con il leaderLega Matteo, per trovare unda presentare allo scrutinio di domani. E, come annunciato, con ogni probabilità quello di una. In pool c’è ildell’ambasciatrice Elisabetta, oggi a capo del Dis, ma sul contoquale pesa, tuttavia, ildel leader di Italia Viva, Matteo ...

Advertising

fvckimtizi : non si riparte mai da zero - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Si riparte da zero. I partiti puntano a un nome unitario per il #Quirinale. Sarà una donna. #Conte e Letta dialogano co… - LuigiAssecasa : RT @LaNotiziaTweet: Si riparte da zero. I partiti puntano a un nome unitario per il #Quirinale. Sarà una donna. #Conte e Letta dialogano co… - LaNotiziaTweet : Si riparte da zero. I partiti puntano a un nome unitario per il #Quirinale. Sarà una donna. #Conte e Letta dialogan… - polipaposca : RT @nuovame44: Ho dormito Liberato la mente Si riparte da zero...come ogni volta. Buongiorno ?????? -