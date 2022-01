Scopre agenzia segreta di intelligence utilizzando il dispositivo AirTag di Apple: ecco come ci è riuscita (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ha scoperto l’esistenza di un’agenzia di intelligence segreta sfruttando l’AirTag di Apple, un dispositivo usato solitamente per supportare chi è solito perdere i propri oggetti Imbattersi nell’esistenza di un’agenzia di intelligence segreta usando un dispositivo utile nella vita di tutti i giorni. Ci è riuscita un’attivista politica ed esperta di sicurezza informatica e hacking: Lilith L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ha scoperto l’esistenza di un’disfruttando l’di, unusato solitamente per supportare chi è solito perdere i propri oggetti Imbattersi nell’esistenza di un’diusando unutile nella vita di tutti i giorni. Ci èun’attivista politica ed esperta di sicurezza informatica e hacking: Lilith L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Dopo la fumata nera del primo giorno, scende in campo Draghi che incontra, in colloqui separa… - Ultron65 : RT @News24_it: Quirinale: seconda fumata nera. Centrosinistra boccia la terna del centrodestra - Agenzia ANSA - News24_it : Quirinale: seconda fumata nera. Centrosinistra boccia la terna del centrodestra - Agenzia ANSA - lorenzo10469500 : Quirinale: Seconda chiama al buio. Sponda Renzi-Letta sul no a Frattini - Agenzia ANSA - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Dopo la fumata nera del primo giorno, scende in campo Draghi che incontra, in colloqui separa… -