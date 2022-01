Sassuolo, Scamacca via? Trovato l’accordo per il sostituto! (Di sabato 29 gennaio 2022) Il Sassuolo è vicino ad un altro colpo in prospettiva. Come riportato da Sportitalia, i neroverdi hanno chiuso per Luca Moro, in forza al Catania ma di proprietà del Padova e capocannoniere della Lega Pro, per una cifra intorno ai 3,5 milioni più bonus. Superata la concorrenza di Torino e Fiorentina. Moro Sassuolo ItaliaUn colpo che può significare anche un addio, quello di Scamacca. Infatti, si vocifera sempre di più che l’attuale numero 9 del Sassuolo abbia scelto l’Inter per l’estate, dati anche gli ottimi rapporti tra neroverdi e Inter. Vedremo gli sviluppi di quest’estate… Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di sabato 29 gennaio 2022) Ilè vicino ad un altro colpo in prospettiva. Come riportato da Sportitalia, i neroverdi hanno chiuso per Luca Moro, in forza al Catania ma di proprietà del Padova e capocannoniere della Lega Pro, per una cifra intorno ai 3,5 milioni più bonus. Superata la concorrenza di Torino e Fiorentina. MoroItaliaUn colpo che può significare anche un addio, quello di. Infatti, si vocifera sempre di più che l’attuale numero 9 delabbia scelto l’Inter per l’estate, dati anche gli ottimi rapporti tra neroverdi e Inter. Vedremo gli sviluppi di quest’estate… Francesco Scanu

Advertising

swearimnotpaul : Borussia Dortmund have made a €45m offer for Sassuolo forward Gianluca Scamacca, according to Gazzetta dello Sport. #BVB - CB_Ignoranza : Buonanotte. #Sassuolo #Scamacca #Torino #Bremer - infoitsport : Scamacca all’Inter? Il Sassuolo ha trovato da subito il sostituto! – SI - internewsit : Scamacca all'Inter? Il Sassuolo ha trovato da subito il sostituto! - SI - - salvoguida23 : RT @InterOlogy1908: ?? #Scamacca ha già scelto: fallito l'assalto Milan, c'è solo l'#Inter nel suo futuro. I nerazzurri hanno sbaragliato la… -