Quirinale: l'arena si infiamma e Casellati avanza. Letta si pente: "Mi chiedo se ho fatto bene a fidarmi" (Di venerdì 28 gennaio 2022) Profuma di delusione e pentimento la corsa al Quirinale tra le fila del centrosinistra, dove un Enrico Letta sempre più distante dalla piega attuale della situazione avrebbe espresso un chiaro segnale di rammarico per essersi "fidato" del centrodestra che ora, come emerso dalle prime battute della quinta votazione, punta tutto su Elisabetta Casellati. Un nome intorno a cui il segretario dem aveva imbastito nitidamente il rischio di un precipizio: "Operazione assurda e incomprensibile. Il modo più diretto per far saltare tutto", aveva scritto su Twitter. Dietro l'angolo, il Renzi pensiero: secondo il leader di Italia Viva c'è ancora parecchio spazio per un Mattarella bis. Enrico Letta tra pentimento e delusione: "Siamo stati portati in giro per 3 giorni" Il giorno della quinta votazione si è ...

