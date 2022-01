Quirinale, Conte attacca il centro-destra: “Casellati? Una forzatura istituzionale, non partecipiamo a questi atti di forza” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Giuseppe Conte non usa mezzi termini per commentare la scelta del centro-destra di votare la seconda carica dello Stato Maria Elisabetta Alberti Casellati: “Noi non partecipiamo a questi atti di forza – ha detto ai cronisti -, a queste Conte sulle spalle delle cariche istituzionali. Abbiamo deciso di astenerci. Significa che siamo qui presenti ma in questo modo preferiamo non partecipare a una conta precipitata in questo modo… questa è una forzatura istituzionale. La soluzione non può che essere che di alto profilo, ampiamente condivisa e di alto profilo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Giuseppenon usa mezzi termini per commentare la scelta deldi votare la seconda carica dello Stato Maria Elisabetta Alberti: “Noi nondi– ha detto ai cronisti -, a questesulle spalle delle cariche istituzionali. Abbiamo deciso di astenerci. Significa che siamo qui presenti ma in questo modo preferiamo non partecipare a una conta precipitata in questo modo… questa è una. La soluzione non può che essere che di alto profilo, ampiamente condivisa e di alto profilo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

