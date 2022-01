Quirinale 2022 | Casellati durante lo spoglio passa al setaccio voti e schede nulle E viene “beccata” al cellulare – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Affossata dai franchi tiratori, tradispersi, preferenze per Silvio Berlusconi e Antonio Tajani, pure per l’ex Guardasigilli Francesco Nitto Palma. A scrutinio segreto,bocciata la candidatura della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti, mandata a sbattere dal kingmaker e segretario leghista Matteo Salvini alla quinta votazione del Parlamento in seduta comune, come candidata del centrodestra per succedere a Sergio Mattarella come capo dello Stato. Rispetto aia disposizione dei grandi elettori di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc, Cambiamo, Coraggio Italia, Noi con l’Italia e altri minori, alla seconda carica dello Stato sono mancati ben 71, con il centrodestra deflagrato a scrutinio segreto, tradito dai suoi stessi parlamentari. La senatrice, ...