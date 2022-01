Noemi- Ti amo ma non lo so dire: le note dell’amore (Di venerdì 28 gennaio 2022) Noemi, nata a Roma come Veronica Scopelliti è un’eccellente Cantautrice Italiana, e nella 72 edizione di Sanremo interpreterà Ti Amo ma non lo so dire . Dopo essersi fatta conoscere dal grande pubblico nel 2008 con la partecipazione ad X Factor Italia, grazie al suo timbro di voce particolare e versatile, e al suo carisma e simpatia, Noemi è una delle cantanti italiane più apprezzate di oggi. É stata in gara con il brano Glicine al Festival di Sanremo 2021. Emma- Ogni volta è così: la forza straordinaria delle Donne Noemi: la sua adolescenza contorniata dalla Musica Noemi, nasce a Roma il 25 gennaio del 1982, da una famiglia originaria di Reggio Calabria. A 19 mesi fa la sua prima apparizione televisiva: compare in uno spot della Pampers. Suo padre Armando è un musicista e infatti è proprio ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 28 gennaio 2022), nata a Roma come Veronica Scopelliti è un’eccellente Cantautrice Italiana, e nella 72 edizione di Sanremo interpreterà Ti Amo ma non lo so. Dopo essersi fatta conoscere dal grande pubblico nel 2008 con la partecipazione ad X Factor Italia, grazie al suo timbro di voce particolare e versatile, e al suo carisma e simpatia,è una delle cantanti italiane più apprezzate di oggi. É stata in gara con il brano Glicine al Festival di Sanremo 2021. Emma- Ogni volta è così: la forza straordinaria delle Donne: la sua adolescenza contorniata dalla Musica, nasce a Roma il 25 gennaio del 1982, da una famiglia originaria di Reggio Calabria. A 19 mesi fa la sua prima apparizione televisiva: compare in uno spot della Pampers. Suo padre Armando è un musicista e infatti è proprio ...

