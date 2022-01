Napoli-Barcellona | biglietti in vendita | i prezzi

(Di venerdì 28 gennaio 2022)in, la Società Sportiva Calciocomunica iper la sfida di Europa League. Attraverso il sito ufficiale la società azzurra fa sapere che da oggi dalle ore 16.00 si possono compare i tagliandi persfida che si giocherà il 24 febbraio 2022 ore 21.00 allo Stadio Maradona.: iTribuna Posillipo € 100,00 Tribuna Nisida € 85,00 Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 10,00 (under 12) Distinti € 60,00 Curve anello superiore € 45,00 Curve anello inferiore € 30,00 Non sono previstia tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family. Fino a domenica 6 febbraio sarà possibile acquistare i tagliandi ...

