Mustafà: un raggio di sole. (Di venerdì 28 gennaio 2022) di Enrico Panozzo. Mustafà al -Nazzal ha 5 anni ed è nato senza arti per colpa di una bomba (maledetta) è arrivato in Italia in questi giorni assieme al padre Munzir, a cui gli è stata amputata la gamba, alla mamma Zeynep e alle due sorelline Nur, e Sacide. Adesso per lui comincia una nuova Leggi su freeskipper (Di venerdì 28 gennaio 2022) di Enrico Panozzo.al -Nazzal ha 5 anni ed è nato senza arti per colpa di una bomba (maledetta) è arrivato in Italia in questi giorni assieme al padre Munzir, a cui gli è stata amputata la gamba, alla mamma Zeynep e alle due sorelline Nur, e Sacide. Adesso per lui comincia una nuova

Advertising

freeskipperIT : Mustafà: un raggio di sole. - fainformazione : MUSTAFA' : un raggio di sole Mustafà al -Nazzal ha 5 anni ed è nato senza arti per colpa di una bomba (maledetta)… - fainfocronaca : MUSTAFA' : un raggio di sole Mustafà al -Nazzal ha 5 anni ed è nato senza arti per colpa di una bomba (maledetta)… - Massimo131261 : RT @agata46_: @ZiaLulli1 Grazie Sig.ra Goracci per come ha raccontato un raggio di luce, proprio così, l'allegria di quel bimbo #Mustafa é… - agata46_ : @ZiaLulli1 Grazie Sig.ra Goracci per come ha raccontato un raggio di luce, proprio così, l'allegria di quel bimbo… -

Ultime Notizie dalla rete : Mustafà raggio Cowboy Bebop: quel che c'è di buono nel live action non è che citazionismo dall'originale Da un lato la sapiente miscela di sci - fi, atmosfere western e noir lasciavano all'opera un ampio raggio di generi con cui giocare, dall'altro l'evidente desiderio di Shin'ichir Watanabe (regista e ...

Il nuovo e pericoloso capitolo degli attentati con i droni I droni più sofisticati costano milioni di dollari e hanno un ampio raggio. Questi apparecchi permettono di uccidere a distanza ormai da almeno un decennio, provocano grandi esplosioni e di solito ...

Oman. Esercitazioni militari congiunte, Cina, Russia e Iran | Radio RTM Modica Radio RTM Modica Da un lato la sapiente miscela di sci - fi, atmosfere western e noir lasciavano all'opera un ampiodi generi con cui giocare, dall'altro l'evidente desiderio di Shin'ichir Watanabe (regista e ...I droni più sofisticati costano milioni di dollari e hanno un ampio. Questi apparecchi permettono di uccidere a distanza ormai da almeno un decennio, provocano grandi esplosioni e di solito ...