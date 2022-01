Mattarella e la pensione a Malta del fratello Nino L' intercettazione scomoda

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Proprio mentre sono in corso le votazioni per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, spunta un'inchiesta fin qui tenuta segreta che riguarda ilmaggiore di Sergio, AntoSegui su affaritaliani.it

L'inchiesta spuntata proprio nei giorni dell'addio del presidente al Colle. Le intercettazioni imbarazzanti sul presunto favore al congiunto del capo dello Stato da parte di un funzionario Inps nei ...Le tre situazioni contingenti sono lo schema "Draghi -", ovvero l'unità nazionale ... I deputati e i senatori al primo mandato maturano il diritto alladopo 4 anni, sei mesi e un ...Bocciate le donne aspiranti presidenti. Dopo la Casellati, impallinata in Aula, sono state bruciate, nelle trattative serali, anche Elisabetta Belloni, Marta Cartabia, Paola Severino. Si inizia finalm ...Proprio mentre sono in corso le votazioni per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, spunta un'inchiesta fin qui tenuta segreta che riguarda il fratello maggiore di Sergio Mattarella, Antonino ...