LIVE Tsitsipas-Medvedev 6-7 6-4 4-6 1-6, Australian Open 2022 in DIRETTA: il russo vince in quattro set e si regala la finale contro Nadal (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.24 Medvedev chiude la partita con grandi percentuali al servizio: 86% dei punti vinti con la prima (contro il 67% di Tsitsipas) e 72% con la seconda (contro il 62% del sua avversario). 12.22 Affronterà ora Rafael Nadal in una finale che si preannuncia davvero infuocata. 12.20 Dopo tre set di grande equilibrio, Medvedev ha preso subito il largo nel quarto parziale e ha conquistato la sua seconda finale consecutiva nello Slam Australiano. 1-6 FINISCE QUI! Medvedev SCONFIGGE Tsitsipas PER 6-7 6-4 4-6 1-6 E VOLA IN finale! SFIDERÀ RAFAEL Nadal! 40-0 Tsitsipas prova l’attacco in ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.24chiude la partita con grandi percentuali al servizio: 86% dei punti vinti con la prima (il 67% di) e 72% con la seconda (il 62% del sua avversario). 12.22 Affronterà ora Rafaelin unache si preannuncia davvero infuocata. 12.20 Dopo tre set di grande equilibrio,ha preso subito il largo nel quarto parziale e ha conquistato la sua secondaconsecutiva nello Slamo. 1-6 FINISCE QUI!SCONFIGGEPER 6-7 6-4 4-6 1-6 E VOLA IN! SFIDERÀ RAFAEL! 40-0prova l’attacco in ...

