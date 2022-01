In 2 settimane la Russia invaderà da quattro direzioni. Parola di Volker (Di venerdì 28 gennaio 2022) “Putin conosce un solo linguaggio: il potere”. Kurt Volker parla come se fosse ancora in trincea. Inviato speciale in Ucraina dell’amministrazione Trump, già ambasciatore alla Nato, un passato alla Cia, conosce da vicino il Donbas e le sconfinate distese di foreste innevate che da un momento all’altro possono trasformarsi in un campo di battaglia. La Russia vuole invadere. Anzi, la Russia “invaderà”, assicura a Formiche.net. “Una settimana, due al massimo. Trasferiscono truppe e armamenti in BieloRussia, si preparano per una presunta esercitazione militare prevista il nove febbraio. Nel frattempo navi russe sono arrivate nel Mediterraneo dai Baltici e sono dirette nel Mar Nero. Credo che entro il 9 inizieranno le operazioni, forse un po’ dopo. Non sono persuaso da chi dice che Putin aspetterà la fine ... Leggi su formiche (Di venerdì 28 gennaio 2022) “Putin conosce un solo linguaggio: il potere”. Kurtparla come se fosse ancora in trincea. Inviato speciale in Ucraina dell’amministrazione Trump, già ambasciatore alla Nato, un passato alla Cia, conosce da vicino il Donbas e le sconfinate distese di foreste innevate che da un momento all’altro possono trasformarsi in un campo di battaglia. Lavuole invadere. Anzi, la”, assicura a Formiche.net. “Una settimana, due al massimo. Trasferiscono truppe e armamenti in Bielo, si preparano per una presunta esercitazione militare prevista il nove febbraio. Nel frattempo navi russe sono arrivate nel Mediterraneo dai Baltici e sono dirette nel Mar Nero. Credo che entro il 9 inizieranno le operazioni, forse un po’ dopo. Non sono persuaso da chi dice che Putin aspetterà la fine ...

