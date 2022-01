Il Presepe di Lignano Sabbiadoro visitabile per tutti i week end di febbraio (Di venerdì 28 gennaio 2022) Una grande risposta di pubblico per tutto il periodo natalizio e una sorprendente partecipazione registrata nel mese di gennaio. Con queste premesse, in accordo e con il sostegno del Comune di Lignano Sabbiadoro e Lignano Sabbiadoro Gestioni, l’Associazione Dome Aghe e Savalon d’Aur comunica con piacere che la 18a edizione del grande Presepe di Sabbia sarà visitabile anche durante tutti i fine settimana di febbraio. “Siamo davvero felici di aver ottenuto un simile risultato in una anno così difficile – ha commentato il presidente dell’Associazione Mario Montrone – La grande partecipazione e i tanti attestati di gradimento ricevuti, non ultimo quello del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, ci hanno quindi spinto a fare uno sforzo in più e a tenere aperto anche nel prossimo mese”. Una bella ... Leggi su udine20 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Una grande risposta di pubblico per tutto il periodo natalizio e una sorprendente partecipazione registrata nel mese di gennaio. Con queste premesse, in accordo e con il sostegno del Comune diSabbiadoro eSabbiadoro Gestioni, l’Associazione Dome Aghe e Savalon d’Aur comunica con piacere che la 18a edizione del grandedi Sabbia sarà visitabile anche durantei fine settimana di. “Siamo davvero felici di aver ottenuto un simile risultato in una anno così difficile – ha commentato il presidente dell’Associazione Mario Montrone – La grande partecipazione e i tanti attestati di gradimento ricevuti, non ultimo quello del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, ci hanno quindi spinto a fare uno sforzo in più e a tenere aperto anche nel prossimo mese”. Una bella ...

