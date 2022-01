Giovinazzi è pronto per la Formula E (Di venerdì 28 gennaio 2022) Antonio . L’ex pilota di Formula Uno che faceva coppia con Raikkonen all’Alfa Romeo, è in procinto di cominciare la sua nuova avventura professionale. Quali sono le sue prime sensazioni? Il campionato DTM potrebbe far parte del futuro di Valentino : quali le sue parole? Di sicuro Antonio Giovinazzi non vede l’ora di cominciare questo nuovo capitolo professionale: correre nei circuiti di tutto il mondo ma non in Formula Uno bensì in Formula E. Il pilota che arriva da un’esperienza triennale in Alfa Romeo, fa ora parte del Team Dragon con il quale affronterà questo mondiale 2022. Il primo Gran Premio che si correrà domani, sabato 29 gennaio, è a Ad-Diriyah, alle porte di Riad, in Arabia Saudita, obiettivo classificarsi in una buona posizione. I buoni propositi comunque ci sono e anche se ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 28 gennaio 2022) Antonio . L’ex pilota diUno che faceva coppia con Raikkonen all’Alfa Romeo, è in procinto di cominciare la sua nuova avventura professionale. Quali sono le sue prime sensazioni? Il campionato DTM potrebbe far parte del futuro di Valentino : quali le sue parole? Di sicuro Antonionon vede l’ora di cominciare questo nuovo capitolo professionale: correre nei circuiti di tutto il mondo ma non inUno bensì inE. Il pilota che arriva da un’esperienza triennale in Alfa Romeo, fa ora parte del Team Dragon con il quale affronterà questo mondiale 2022. Il primo Gran Premio che si correrà domani, sabato 29 gennaio, è a Ad-Diriyah, alle porte di Riad, in Arabia Saudita, obiettivo classificarsi in una buona posizione. I buoni propositi comunque ci sono e anche se ...

