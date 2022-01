**Giornalisti: Ferrara, ore d'ansia sul web per colleghi e amici, 'forza Giuliano, non mollare'** (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Appena diffusasi la notizia del ricovero d'urgenza di Giuliano Ferrara all'ospedale di Grosseto, dove si trova nel reparto di terapia intensiva a causa di un infarto, il web si è immediatamente stretto attorno al noto giornalista. Decine i post di auguri per la guarigione del fondatore de 'Il Foglio', tra speranza e preoccupazione, dai politici ai colleghi fino alla gente comune che segue Ferrara da tanto tempo. "Un augurio di pronta guarigione a #GiulianoFerrara. Una grande penna e una grande testa del giornalismo e della politica italiana, a cui ha sempre partecipato con grande passione e impegno. forza Giuliano, siamo con te!", scrive il presidente di Italia Viva Ettore Rosato. "Vicino con affetto a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Appena diffusasi la notizia del ricovero d'urgenza diall'ospedale di Grosseto, dove si trova nel reparto di terapia intensiva a causa di un infarto, il web si è immediatamente stretto attorno al noto giornalista. Decine i post di auguri per la guarigione del fondatore de 'Il Foglio', tra speranza e preoccupazione, dai politici aifino alla gente comune che segueda tanto tempo. "Un augurio di pronta guarigione a #. Una grande penna e una grande testa del giornalismo e della politica italiana, a cui ha sempre partecipato con grande passione e impegno., siamo con te!", scrive il presidente di Italia Viva Ettore Rosato. "Vicino con affetto a ...

