Gf Vip, Lulù Selassié contro il monopolio di Alex Belli: «Non ce la faccio più, chiudiamoci in camera» (Di venerdì 28 gennaio 2022) Lulù Selassié non ne vuole più sapere di sentire parlare del caso Alex Belli-Delia Duran nello studio del Gf Vip. Negli ultimi mesi i loro continui tira e molla hanno oscurato tutti gli altri concorrenti e ora che anche Manuel Bortuzzo è uscito dalla casa, la principessa non è più disposta a sentirsi messa da parte da Alfonso Signorini. «Già immagino la puntata di venerdì – esordisce Lulù Selassié, sfogandosi con le amiche Sophie Codegoni e Federica Calemme –. Parleranno delle radio che abbiamo fatto, un pezzetto piccolo. Poi inizierà con la solita cosa. Io dico: ‘Ma perché non ci lasciano tutti in camera a parte loro e arriviamo in salotto quando hanno finito?’ Sì, ci chiamano quando hanno fatto, perché non ce la faccio più. Quando parlano di loro 3 ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 28 gennaio 2022)non ne vuole più sapere di sentire parlare del caso-Delia Duran nello studio del Gf Vip. Negli ultimi mesi i loro continui tira e molla hanno oscurato tutti gli altri concorrenti e ora che anche Manuel Bortuzzo è uscito dalla casa, la principessa non è più disposta a sentirsi messa da parte da Alfonso Signorini. «Già immagino la puntata di venerdì – esordisce, sfogandosi con le amiche Sophie Codegoni e Federica Calemme –. Parleranno delle radio che abbiamo fatto, un pezzetto piccolo. Poi inizierà con la solita cosa. Io dico: ‘Ma perché non ci lasciano tutti ina parte loro e arriviamo in salotto quando hanno finito?’ Sì, ci chiamano quando hanno fatto, perché non ce lapiù. Quando parlano di loro 3 ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip Lulù "Che mignott*!", Katia Ricciarelli offende Jessica? Spunta un video e due correnti di pensiero Katia Ricciarelli perde il pelo ma non il vizio. Nella Casa del Grande Fratello Vip si sono create nuove dinamiche che hanno messo inevitabilmente da parte gli scivoloni dell'ex ...verso Jessica e Lulù ...

'Sento che tornerà a camminare': Lulù e la promessa a Manuel Mentre Manuel Bortuzzo , fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip , trascorre il suo tempo senza staccarsi un solo istante dalla diretta pur di seguire la sua Lulù Selassié , quest'ultima trascorre le sue giornate a ripercorrere con le sue inquiline i momenti ...

