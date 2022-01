Calcio: Fazio rescinde e non farà causa alla Roma (Di venerdì 28 gennaio 2022) Federico Fazio ha rescisso consensualmente il proprio contratto con la Roma in scadenza il prossimo 30 giugno 2022. Questo ha comportato anche alla rinuncia del difensore argentino alla causa nei ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022) Federicoha rescisso consensualmente il proprio contratto con lain scadenza il prossimo 30 giugno 2022. Questo ha comportato ancherinuncia del difensore argentinonei ...

