Batosta Casellati, Matteo Salvini cerca una soluzione. Qualunque (Di venerdì 28 gennaio 2022) La presidente del Senato prende solo 382 voti, almeno 70 franchi tiratori. Il leader della Lega apre a qualsiasi ipotesi: persino al trasloco di Draghi («non c’è un veto»), mentre in Transatlantico si parla anche di Mattarella (e Casini). Adesso il boccino è in mano all’uomo del Papeete, che sembra il più confuso di tutti Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 28 gennaio 2022) La presidente del Senato prende solo 382 voti, almeno 70 franchi tiratori. Il leader della Lega apre a qualsiasi ipotesi: persino al trasloco di Draghi («non c’è un veto»), mentre in Transatlantico si parla anche di Mattarella (e Casini). Adesso il boccino è in mano all’uomo del Papeete, che sembra il più confuso di tutti

Advertising

espressonline : Batosta Casellati, Matteo Salvini cerca una soluzione. Qualunque. #quirinalgame di @susannaturco - blogLinkes : Batosta Casellati, Matteo Salvini cerca una soluzione. Qualunque - GiusvaPulejo : RT @salvini_giacomo: Dopo la batosta Casellati, in Transatlantico ci sono solo parlamentari del Pd. Tutti sfoggiano grandi sorrisi. Spariti… - kiara86769608 : RT @salvini_giacomo: Dopo la batosta Casellati, in Transatlantico ci sono solo parlamentari del Pd. Tutti sfoggiano grandi sorrisi. Spariti… - UnoNemoNessuno : RT @salvini_giacomo: Dopo la batosta Casellati, in Transatlantico ci sono solo parlamentari del Pd. Tutti sfoggiano grandi sorrisi. Spariti… -