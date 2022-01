Barù fa una battuta su Jessica: il web insorge (Di venerdì 28 gennaio 2022) La battuta di Barù Da quando Barù è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 6 a rimanere piacevolmente affascinata da lui è stata Jessica Selassié. La Principessa ha infatti mostrato un particolare interesse per il nipote di Costantino della Gherardesca, e a quel punto sul web è partita una vera e propria ship. In L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 28 gennaio 2022) LadiDa quandoè entrato nella casa del Grande Fratello Vip 6 a rimanere piacevolmente affascinata da lui è stataSelassié. La Principessa ha infatti mostrato un particolare interesse per il nipote di Costantino della Gherardesca, e a quel punto sul web è partita una vera e propria ship. In L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Luna44483790 : @rabasjoie Beh detto da una che salva Barù vale zero - Fiorell81178496 : @cherry19611883 Fuori Baru, è di una volgarità assurda @GrandeFratello @alfosignorini @AdrianaVolpeTV - h3avysoulx : raga io non ho capito una sega e tra stanotte e stamattina ho opinioni stra contrastanti su barú qualcuno mi dice la sua? #jeru - claudiamutti67 : RT @nnastyxmir: Non è vero che volete bene a Jessica, se le voleste bene non la shippereste con una persona che dice di lei quello che dice… - Commentatrici_ : @occhigreen99 Lei dovrebbe cantare più spesso... ha una bella voce, lo dice anche barù -

Ultime Notizie dalla rete : Barù una GF Vip, Nathaly e Barù a confronto: 'Sappi che ho detto cose brutte' Tra loro ci sono stati anche Nathaly Caldonazzo e Barù , che nell'ultima diretta del reality più spiato d'Italia hanno avuto una discussione piuttosto accesa. Nello specifico, la showgirl ha accusato ...

GF Vip, Barù e Soleil si lasciano andare: 'Alchimia artistica' ... Barù e Soleil insieme: nuova coppia? GF Vip, Barù e Soleil: Jessica terzo incomodo Nella Casa del GF Vip potrebbe nascere presto una nuova coppia. Stiamo parlando di Barù e Soleil Sorge che, nelle ...

GF Vip, la cronaca della 30ma puntata: Alessandro, Barù, Eva e Federica in nomination. La Bruganelli salta la leggo.it Tra loro ci sono stati anche Nathaly Caldonazzo e, che nell'ultima diretta del reality più spiato d'Italia hanno avutodiscussione piuttosto accesa. Nello specifico, la showgirl ha accusato ......e Soleil insieme: nuova coppia? GF Vip,e Soleil: Jessica terzo incomodo Nella Casa del GF Vip potrebbe nascere prestonuova coppia. Stiamo parlando die Soleil Sorge che, nelle ...