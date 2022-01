Australian Open 2022, dove sarebbe ora Matteo Berrettini senza gli infortuni? N.6 del mondo nonostante tanti problemi fisici (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un interrogativo attraversa spesso la mente di buona parte degli appassionati italiani di tennis: e se Matteo Berrettini non avesse avuto la quantità di infortuni con cui ha dovuto convivere nell’arco della sua carriera? L’elenco è lungo, e non bastano solo gli episodi più recenti a mostrare il fatto compiuto. Per questo, occorre andare con ordine. Il primo, serio problema ad alto livello gli è capitato nel 2019, dopo che la stagione sulla terra si era conclusa in maniera amara al Roland Garros (era finito contro il primo Casper Ruud) e l’erba, invece, aveva regalato i primi ottavi Slam a Wimbledon, con la celebre battaglia in cinque set con l’argentino Diego Schwartzman e il primo assaggio di Centre Court con Roger Federer. Berrettini avrebbe dovuto difendere il titolo a Gstaad, ma si fece male a una caviglia mentre ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un interrogativo attraversa spesso la mente di buona parte degli appassionati italiani di tennis: e senon avesse avuto la quantità dicon cui ha dovuto convivere nell’arco della sua carriera? L’elenco è lungo, e non bastano solo gli episodi più recenti a mostrare il fatto compiuto. Per questo, occorre andare con ordine. Il primo, serio problema ad alto livello gli è capitato nel 2019, dopo che la stagione sulla terra si era conclusa in maniera amara al Roland Garros (era finito contro il primo Casper Ruud) e l’erba, invece, aveva regalato i primi ottavi Slam a Wimbledon, con la celebre battaglia in cinque set con l’argentino Diego Schwartzman e il primo assaggio di Centre Court con Roger Federer.avrebbe dovuto difendere il titolo a Gstaad, ma si fece male a una caviglia mentre ...

