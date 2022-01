Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2022 ore 07:30 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Viabilità DEL 27 GENNAIO 2022 ORE 07.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN INTERNA, TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA ALTRE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO CODE INTERESSANO LA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI, VERSO IL CENTRO RALLENTAMENTI SULLA SALARIA IN LOCALITA’ TENUTA SANTA COLOMBA ANCHE SU VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO DA VIA DEI LAGHI AL RACCORDO, SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO SONO ATTIVE LE “LINEE S”, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL PER CONTO DELLA Regione Lazio CON ATAC E Roma ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 27 gennaio 2022)DEL 27 GENNAIOORE 07.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN INTERNA, TRA LE USCITE DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA ALTRE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO CODE INTERESSANO LA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI, VERSO IL CENTRO RALLENTAMENTI SULLA SALARIA IN LOCALITA’ TENUTA SANTA COLOMBA ANCHE SU VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO DA VIA DEI LAGHI AL RACCORDO, SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO SONO ATTIVE LE “LINEE S”, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL PER CONTO DELLACON ATAC E...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Roma, Gualtieri: 'Rifiuti, c'è ancora da fare ma il bilancio è ok' Il nostro obiettivo è quello di arrivare al Giubileo con una viabilità in condizioni completamente ... ma è normale che in una Capitale come Roma un treno su tre della linea B non riesca a partire e ...

