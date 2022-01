Una donna incinta su 6 partorisce con il virus (Di giovedì 27 gennaio 2022) AGI - Una donna in gravidanza su sei partorisce con il Covid. è la rilevazione Fiaso fatta attraverso il network degli ospedali sentinella che monitorano l'andamento della curva pandemica. Ad analizzare i dati relativi alle gravide ricoverate nelle aree Covid dei reparti di Ginecologia e Ostetricia sono stati 12 ospedali aderenti alla rete sentinella. Su un totale di 404 parti eseguiti nelle 12 strutture sanitarie nella settimana dal 18 al 25 gennaio, 65 sono avvenuti in area Covid. Complessivamente, dunque, il 16% delle gravide ha contratto l'infezione da Sars-Cov-2 e ha partorito con il Covid. Tra le donne risultate positive al momento del parto, il 60% non era vaccinato e il 5% aveva sviluppato sintomi respiratori e polmonari tipici della malattia da Covid. Un solo neonato, figlio di una non vaccinata, ha contratto l'infezione. Complessivamente, ... Leggi su agi (Di giovedì 27 gennaio 2022) AGI - Unain gravidanza su seicon il Covid. è la rilevazione Fiaso fatta attraverso il network degli ospedali sentinella che monitorano l'andamento della curva pandemica. Ad analizzare i dati relativi alle gravide ricoverate nelle aree Covid dei reparti di Ginecologia e Ostetricia sono stati 12 ospedali aderenti alla rete sentinella. Su un totale di 404 parti eseguiti nelle 12 strutture sanitarie nella settimana dal 18 al 25 gennaio, 65 sono avvenuti in area Covid. Complessivamente, dunque, il 16% delle gravide ha contratto l'infezione da Sars-Cov-2 e ha partorito con il Covid. Tra le donne risultate positive al momento del parto, il 60% non era vaccinato e il 5% aveva sviluppato sintomi respiratori e polmonari tipici della malattia da Covid. Un solo neonato, figlio di una non vaccinata, ha contratto l'infezione. Complessivamente, ...

lorepregliasco : C'è un nome che mi pare sia rimasto finora piuttosto coperto. Una donna, ministro del governo Draghi, profilo istit… - lauraboldrini : Tanti auguri di buon compleanno a #MarisaRodano che oggi compie 101 anni! Partigiana, simbolo della Resistenza, do… - CarloCalenda : Non è possibile andare avanti con tatticismi e schede bianche. Voteremo da subito Marta #Cartabia e invitiamo grand… - Sevilla74 : @ELENAGORINI2 Una brutta donna che usa i nostri soldi - BathPerli : @oltrelaltamarea Delia che dice che per lei Soleil non è 'donna' perché le donne per lei hanno una fisicità diversa. Ma io boh -

Ultime Notizie dalla rete : Una donna Quirinale. A chi piacciono e a chi no i nomi della rosa Ma per i Grandi elettori peones, che sono poi quelli che fanno la differenza, è una figura con ... MARTA CARTABIA E' la Guardasigilli, prima donna presidente emerita della Corte costituzionale, su cui ...

Quirinale, intervista a Emma Bonino: "Nessuno sa cosa succederà, non è un bello spettacolo" Candidata su cui Bonino non ha dubbi: " Io so di aver candidato una persona competente, che ha idee diverse dalla mia ma quello è normale, e che in più è anche donna. Sarebbe bene dopo tutto questo ...

"Picchiata e violentata in pieno pomeriggio": la denuncia choc di una donna RomaToday Raggirano una donna di Nusco, denunciati due milanesi per truffa I Carabinieri della Stazione di Nusco hanno denunciato un 30enne e un 60enne di Milano per truffa. Nella circostanza, una signora del posto, decisa a vendere dei cerchi in lega per autovettura, ha ...

Paolo Bonolis svela: “Sonia Bruganelli? Sensibile, ma vuole raccontarsi ruvida” Paolo Bonolis ha quindi dichiarato che in realtà sua moglie Sonia Bruganelli è una donna molto sensibile, anche se preferisce far vedere il suo lato più duro: “E’ una donna adorabile, con un cuore e ...

