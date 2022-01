UFFICIALE – Robin Gosens è un nuovo giocatore dell’Inter

(Di giovedì 27 gennaio 2022)Dopo le visite mediche di oggi è la firma ora è ancheè un. A comunicarlo è lo stesso club nerazzurro attraverso un comunicato. Eccolo: “FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con l’Atalanta per l’acquisto del calciatoreEverardus.L’esterno tedesco si trasferisce in nerazzurro in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.#Welcome!” L'articolo proviene da intermagazine.

...la sede dell'Inter in Viale della Liberazione per firmare il nuovo contratto e rendereil ... che si aggiudicaGosens per 22 milioni di euro più 3 di bonus facilmente raggiungibili. L'...Il club nerazzurro oggi ha accolto per la prima volta il nuovo acquistoGosens, l'esterno ... L'operazione, che dovrebbe diventarenelle prossime ore, non è però l'unica messa a segno ...Robin Gosens è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il club nerazzurro ha infatti annunciato l’ingaggio dell’esterno dall’Atalanta con un prestito oneroso obbligo di riscatto condizionato a 22 ...Dopo le visite mediche svolte in mattina e l'arrivo nella sede dell'Inter per la firma del contratto, Robin Gosens è ufficialmente un nuovo giocatore dei nerazzurri. (leggi qui i ...