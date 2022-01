UFFICIALE – Robin Gosens è un nuovo giocatore dell’Inter (Di giovedì 27 gennaio 2022) È fatta: Gosens è un nuovo giocatore dell’Inter. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la società nerazzurra ha chiuso l’acquisto che ha portato l’esterno dall’Atalanta alla corte milanese: operazione da 25 milioni di euro. Fonte foto Zimbio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: L’Atalanta agli ottavi di Champions, eliminata invece l’Inter di Conte L’Inter batte il Napoli, il riepilogo del mercoledì di A L’Inter vince il derby, il riepilogo della domenica di A Inter-Atalanta: probabili formazioni, quote e pronostico Gosens di nuovo nel mirino della Juventus, ma l’Atalanta non fa regali (alzando la cifra) SERIE A, ecco le probabili formazioni della prima giornata Fantacalcio Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) È fatta:è un. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la società nerazzurra ha chiuso l’acquisto che ha portato l’esterno dall’Atalanta alla corte milanese: operazione da 25 milioni di euro. Fonte foto Zimbio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: L’Atalanta agli ottavi di Champions, eliminata invece l’Inter di Conte L’Inter batte il Napoli, il riepilogo del mercoledì di A L’Inter vince il derby, il riepilogo della domenica di A Inter-Atalanta: probabili formazioni, quote e pronosticodinel mirino della Juventus, ma l’Atalanta non fa regali (alzando la cifra) SERIE A, ecco le probabili formazioni della prima giornata Fantacalcio

