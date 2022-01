Trotta Bus, ‘ApB’: “Problemi che si trascinano da mesi, Subito in commissione i vertici dell’azienda” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI consiglieri comunali di ‘Alternativa per Benevento’ Marialetizia Varricchio, Luigi Diego Perifano, Vincenzo Sguera e Luigia Piccaluga Principe, nella qualità di componenti della commissione Attività Produttive, hanno richiesto la convocazione ad horas di una seduta della stessa commissione con audizione del rappresentante legale della Trotta Bus in relazione al protrarsi della situazione di crisi finanziaria aziendale della stessa società che continua a comportare il mancato e ritardato pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. “Da alcuni mesi, ormai, – dichiarano i consiglieri di Apb – si susseguono le proteste di dipendenti e sindacati rispetto ai comportamenti della Trotta Bus. Per questa ragione ci vediamo costretti a tornare sulla nostra richiesta di convocare ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI consiglieri comunali di ‘Alternativa per Benevento’ Marialetizia Varricchio, Luigi Diego Perifano, Vincenzo Sguera e Luigia Piccaluga Principe, nella qualità di componenti dellaAttività Produttive, hanno richiesto la convocazione ad horas di una seduta della stessacon audizione del rappresentante legale dellaBus in relazione al protrarsi della situazione di crisi finanziaria aziendale della stessa società che continua a comportare il mancato e ritardato pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. “Da alcuni, ormai, – dichiarano i consiglieri di Apb – si susseguono le proteste di dipendenti e sindacati rispetto ai comportamenti dellaBus. Per questa ragione ci vediamo costretti a tornare sulla nostra richiesta di convocare ...

