Tolgono lo stato di emergenza, ma la confusione resta (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tra gli atti del Senato, emerge un documento datato 16 gennaio che prevede di prorogare lo stato di emergenza fino a dicembre 2022. Si tratterebbe di un disegno presentato dal ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, ex vicedirettore della Banca d'Italia. Tuttavia, fonti del governo smentiscono la notizia, si parla invece di un'estensione del periodo di tracciamento dei dati sanitari gestiti dall'app Immuni. stato di emergenza: cosa cambierà Ma cosa prevede uno stato di emergenza? Lo stato di emergenza viene disposto al verificarsi di casi eccezionali, si parla qui della pandemia da Covid-19, e prevede l'attuazione di provvedimenti straordinari che permettono di agire con urgenza su problemi che potrebbero causare danni ai ...

