Spunta una squadra a sorpresa per Kaio Jorge: c'è il sondaggio! (Di giovedì 27 gennaio 2022) Spunta una squadra a sorpresa per Kaio Jorge che, dopo soli sei mesi, potrebbe lasciare la Juventus. Il giovanissimo attaccante della squadra bianconera ha finora faticato a trovare spazio e, con l'arrivo di Vlahovic, lo spazio potrebbe chiudersi del tutto. In Italia, una squadra su tutte ha messo gli occhi sul ragazzo: la Lazio di Maurizio Sarri. Kaio-Jorge-Juventus Secondo Nicolò Schira, noto giornalista sportivo, l'agente del calciatore avrebbe parlato con i dirigenti della squadra biancoceleste. Igli Tare, ds capitolino, avrebbe chiesto più di un informazione per sondare il gradimento del giocatore.

