Sit - in contro il Commissariato in zona Sasso: 'Sede non pronta e inadeguata. La Regione ci aiuti' (Di giovedì 27 gennaio 2022) URBINO - Una ventina di poliziotti hanno manifestato ieri pomeriggio davanti a quella che dovrebbe diventare la loro nuova Sede di lavoro. Si tratta di una costruzione i cui lavori sono iniziati nel ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 27 gennaio 2022) URBINO - Una ventina di poliziotti hanno manifestato ieri pomeriggio davanti a quella che dovrebbe diventare la loro nuovadi lavoro. Si tratta di una costruzione i cui lavori sono iniziati nel ...

Advertising

Ultron65 : RT @ProVitaFamiglia: ??SIT-IN CONTRO LA PROPAGANDA GENDER A SANREMO Leggi qui il nostro comunicato???? - Caserta24ore : Sanremo. Sit-in di Pro Vita & Famiglia davanti alla Rai: «Oltre 30.000 firme contro la propaganda Lgbt a Sanremo» - infoiteconomia : Bnl, sciopero e sit-in contro il piano industriale - MariaConcettaGe : RT @LRupolo: In alto a destra, fiera ed altera, la #Casellati. Nel 2013, al sit in dei Parlamentari di Forza Italia davanti al palazzo di g… - LRupolo : In alto a destra, fiera ed altera, la #Casellati. Nel 2013, al sit in dei Parlamentari di Forza Italia davanti al p… -