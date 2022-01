La folle parabola di Matteo Salvini | da king maker a mina vagante

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Tarantolato, avvitato, una. Propone rose di nomi, annuncia vertici, dorme tre ore a notte, avverte i suoi di stare pronti alle tre del mattino, gira per Roma alla ricerca spasmodica di «avvocati e docenti universitari» da mandare al Quirinale.voleva essere ildel nuovo capo dello Stato, passare il suo esame di maturità da leader del centrodestra e invece brucia nomi come un lanciafiamme. «Chiudiamo oggi», poi domani, «la soluzione è vicina», ma non … Continua L'articolo proviene da il manifesto.