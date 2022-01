Il supercoach di Sinner | Piatti non ha gradito l’intervista di McEnroe

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Sembrava strano che uno come, che incarna alla perfezione il profilo di finto modesto, accettasse serenamente Johnalla corte di(ieri preso a pallate da Tsitsipas). Non si parlerebbe più di, e probabilmente nemmeno di. C’è uno scarto di personalità simile a quello tra una squadra di Serie A e una di Promozione (parliamo di personalità e visibilità).ha rilasciato due giorni fa una gustosissima e sincera intervista al Corriere della Sera. Intervista molto poco italiana. Gli italiani portano con sé sempre una robusta dose di ipocrisia, anche se devono discutere di farfalle. All’estero invece i protagonisti esprimono i loro pensieri liberamente, figuriamoci uno come. Oggi lo stesso Corriere della Sera riferisce ...

Si continua a parlare del possibileche dovrebbe entrare nello staff del 20enne. Il numero 10 del ranking ATP ha puntualizzato: ' Per me sarebbe importante avere un'opinione diversa. Io cerco di prendere cose extra da ...Che non veda l'ora di poter iniziare a lavorare con JannikMELBOURNE. La calma è la virtù dei forti. Ed è la qualità principale che ha dovuto sfoggiare Jannik Sinner per far suo un incontro complicato e raggiungere Matteo Berrettini negli ottavi di finale deg ...