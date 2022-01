Il Newcaslte piomba su Fabian Ruiz | lo vuole subito | i dettagli!

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 28 gennaio 2022)è il perno del centrocampo azzurro e, grazie al lavoro di Spalletti, sta vivendo una delle migliori stagioni della carriera. L’ex Betis ha siglato cinque reti e collezionato quattro assist in questo campionato ed è da tempo entrato nei radar dei top club europei. MercatoNewcastle La trattativa per il rinnovo è ormai ferma da quasi due anni e il contratto in scadenza nel 2023 lo rende appetibile da diverse squadre. La prossima estate può essere quella dell’addio. Il Newcastle, però,anticipare la concorrenza e strapparegià a gennaio. Secondo Serieanews.com, il club inglese si è già mosso concretamente per acquistarlo entro la chiusura del mercato.ha però rifiutato l’offerta dei Magpies, perchè non è ...