"Il capo perfetto", una commedia come una volta la facevamo noi (Di giovedì 27 gennaio 2022) IL capo perfetto Al cinema, con Javier Bardem, Manolo Solo e Almudena Amor. Regia di Fernando Leon de Aranda. Produzione Spagna 2021. Durata: 2 ore LA TRAMA Blanco (Bardem) titolare di una fabbrica di bilance si picca di essere un datore di lavoro perfetto. Industriale di successo si atteggia a figura paterna nei confronti dei dipendenti. E difatti sta aspettando di avere da un giorno all'altro, un premio , un riconoscimento dal ministero. Però a pochi giorni dall'ispezione che dovrebbe premiarlo i casini si accumulano sul suo capo. Dalle dimostrazioni di protesta davanti ai cancelli della fabbrica ai guai sentimentali dei dipendenti (lui stesso s'impegola con una stagista). PERCHÈ VEDERLO Perché è una commedia (con sottintesi drammatici drammatici) come una volta la facevamo noi

