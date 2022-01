Dritto e Rovescio, anticipazioni puntata 27 gennaio 2022: temi, servizi e ospiti di stasera (Di giovedì 27 gennaio 2022) Torna, come ogni giovedì, l’appuntamento di Rete 4 con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento e attualità condotto da Paolo Del Debbio. Il giornalista questa sera commenterà con Andrea Roman e Clemente Mastella gli aggiornamenti sul fronte Quirinale, con gli occhi puntati sulle elezioni del Presidente della Repubblica. Dritto e Rovescio 27 gennaio 2022: temi e ospiti di stasera in tv Con Giovanni Donzelli, Antonio Razzi e Matteo Ricci questa sera si affronteranno altre tematiche, della più stretta attualità: si parlerà dell’aumento del costo della vita, della crisi affrontata dalle imprese e dello scenario internazionale, che lascia intravedere venti di guerra in Paesi vicini. Ma non solo. Durante la serata, con il Prof ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 27 gennaio 2022) Torna, come ogni giovedì, l’appuntamento di Rete 4 con, il programma di approfondimento e attualità condotto da Paolo Del Debbio. Il giornalista questa sera commenterà con Andrea Roman e Clemente Mastella gli aggiornamenti sul fronte Quirinale, con gli occhi puntati sulle elezioni del Presidente della Repubblica.27diin tv Con Giovanni Donzelli, Antonio Razzi e Matteo Ricci questa sera si affronteranno altre tematiche, della più stretta attualità: si parlerà dell’aumento del costo della vita, della crisi affrontata dalle imprese e dello scenario internazionale, che lascia intravedere venti di guerra in Paesi vicini. Ma non solo. Durante la serata, con il Prof ...

