"Come sta? Non...". Alberto Zangrillo e la salute di Silvio Berlusconi: ore d'ansia, un grave indizio (Di giovedì 27 gennaio 2022) Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele e medico personale di Silvio Berlusconi, non risponde alle domande sullo stato di salute del Cavaliere ricoverato da domenica al San Raffaele: "Non rilascio dichiarazione alcuna sulle condizioni di salute di Berlusconi, vi chiedo scusa. Per i giornalisti oggi sono solo il presidente del Genoa calcio", ha spiegato. Silvio Berlusconi mercoledì 26 gennaio non ha ricevuto visite da parenti, amici stretti e collaboratori Come invece è avvenuto nei giorni scorsi. Zangrillo aveva parlato di semplici controlli di routine, anche se il Corriere della Sera aveva fatto trapelare che in realtà dietro al ricovero ci fosse un'infezione. L'ultimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022), primario del San Raffaele e medico personale di, non risponde alle domande sulloto didel Cavaliere ricoverato da domenica al San Raffaele: "Non rilascio dichiarazione alcuna sulle condizioni didi, vi chiedo scusa. Per i giornalisti oggi sono solo il presidente del Genoa calcio", ha spiegato.mercoledì 26 gennaio non ha ricevuto visite da parenti, amici stretti e collaboratoriinvece è avvenuto nei giorni scorsi.aveva parlato di semplici controlli di routine, anche se il Corriere della Sera aveva fatto trapelare che in realtà dietro al ricovero ci fosse un'infezione. L'ultimo ...

