Caso Vlahovic, a Firenze spunta Commisso in versione 'Joker': la rabbia dei tifosi (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Caso Vlahovic alla Juventus non è stato proprio digerito a . Non sembra essersi placata la rabbia di alcuni tifosi della Fiorentina dopo l'imminente cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus da ... Leggi su leggo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ilalla Juventus non è stato proprio digerito a . Non sembra essersi placata ladi alcunidella Fiorentina dopo l'imminente cessione di Dusanalla Juventus da ...

Advertising

capuanogio : ?? La #Juventus tenta di prendere #Vlahovic subito: offerti alla #Fiorentina 35 milioni di euro più #Kulusevski (va… - Luigi733690531 : RT @Torrenapoli1: Possibile che Vlahovic vada in prestito oneroso per questi 6 mesi e a giugno riscatto Nel caso parta Ghoulam, si potrebbe… - Torrenapoli1 : Possibile che Vlahovic vada in prestito oneroso per questi 6 mesi e a giugno riscatto Nel caso parta Ghoulam, si po… - tegolinoo : @RaioidE in ogni caso HA SEGNATO CON IL NUMERO 7 DUSAN VLAHOVIC suona bene - JonnyDevil80 : @Nietzsche1888 @HaugeFan @NicoSchira Ni, tanti pensavano una bufala il nome di Vlahovic… non prenderemo Kulusevski… -