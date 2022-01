Barriera Milano | 16enne spaccia droga vicino a una parrocchia

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Nell’ambito dei controlli antinel quartieredi, i carabinieri della Compagnia Torino Oltre Dora hanno sorpreso un giovane, in Italia senza fissa dimora, dopo che aveva venduto del crack a un uomo, tunisino, che è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti. Poco prima dell’arresto, il senegalese ha ingerito alcune dosi della medesima sostanza. Da metà gennaio 2022 al fine di incrementare la sicurezza nel quartierediè stato disposto l’impiego di una Stazione Mobile dei carabinieri, come ulteriore presidio di legalità contro gli episodi di criminalità segnalati nella zona. L'articolo proviene da Nuova Società.

Nel tardo pomeriggio circa 150 persone si sono ritrovate in via Cecchi e stanno sfilando per le vie didi, con a capo lo striscione " La lotta é per la libertà. La Molla occupata ".