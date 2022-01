Australian Open 2022, Matteo Berrettini può battere Rafael Nadal? I cinque motivi per crederci (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ore 4:30 italiane. Un momento atteso da tutto il pianeta che ruota attorno al tennis tricolore, perché sarà Matteo Berrettini a giocarsi, da primo italiano nella storia, un posto in finale agli Australian Open 2022. L’ostacolo, però, è di quelli che fanno tremare le gambe a molti, vista la storia tennistica di Rafael Nadal, tuttora in caccia di quel 21° Slam che lo porterebbe a sopravanzare Novak Djokovic e Roger Federer. In più, farebbe, proprio come il serbo, il doppio Career Grand Slam. Ci sono dei ben più che validi motivi per credere che il romano possa diventare anche il primo tricolore a raggiungere la finale là dove non è mai successo, esattamente come ci era riuscito a Wimbledon pochi mesi fa. Il primo è direttamente legato al precedente del ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ore 4:30 italiane. Un momento atteso da tutto il pianeta che ruota attorno al tennis tricolore, perché saràa giocarsi, da primo italiano nella storia, un posto in finale agli. L’ostacolo, però, è di quelli che fanno tremare le gambe a molti, vista la storia tennistica di, tuttora in caccia di quel 21° Slam che lo porterebbe a sopravanzare Novak Djokovic e Roger Federer. In più, farebbe, proprio come il serbo, il doppio Career Grand Slam. Ci sono dei ben più che validiper credere che il romano possa diventare anche il primo tricolore a raggiungere la finale là dove non è mai successo, esattamente come ci era riuscito a Wimbledon pochi mesi fa. Il primo è direttamente legato al precedente del ...

Advertising

ItaliaTeam_it : MATTEOOOOOOOOO BERRETTINIIIIIIIIIIIII! ?? Avanti di due set, Matteo subisce la rimonta di Gael Monfils, reagisce e… - ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali degli Australian Open: nessun italiano ci era mai arrivato finora - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA IN SEMIFINALE Battuto Monfils in 5 set (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2)… - OA_Sport : Matteo Berrettini, verso una semifinale che lo vede in una posizione molto migliore rispetto al 2019 - sportli26181512 : #Altrenotizie #LosportinTV Berrettini-Nadal, data e ora della semifinale agli Australian Open: Berrettini Nadal ora… -