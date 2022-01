Amici 21, la puntata di domenica 30 gennaio è stata cancellata (Di giovedì 27 gennaio 2022) La puntata di Amici 21 prevista per domenica 30 gennaio 2022 è stata cancellata a causa delle condizioni di salute di alcuni ballerini professionisti. La puntata di Amici 21 prevista per domenica 30 gennaio 2022 è stata cancellata: alcuni ballerini professionisti sono positivi al Covid e la produzione ha deciso di annullare l'appuntamento. Ieri era saltata la registrazione della trasmissione e il rispetto del protocollo ha costretto Maria De Filippi a rimandare per la prima volta l'appuntamento della domenica pomeriggio. Le prime indiscrezioni sui casi di positività nella scuola di Amici sono circolate martedì sera sui social, alcuni dei ragazzi che ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ladi21 prevista per302022 èa causa delle condizioni di salute di alcuni ballerini professionisti. Ladi21 prevista per302022 è: alcuni ballerini professionisti sono positivi al Covid e la produzione ha deciso di annullare l'appuntamento. Ieri era saltata la registrazione della trasmissione e il rispetto del protocollo ha costretto Maria De Filippi a rimandare per la prima volta l'appuntamento dellapomeriggio. Le prime indiscrezioni sui casi di positività nella scuola disono circolate martedì sera sui social, alcuni dei ragazzi che ...

