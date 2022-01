Un azzurro nel mirino di Sarri | può lasciare il Napoli a gennaio!

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Faouzi Ghoulam è vicino all’accordo con la Lazio perilcon sei mesi d’anticipo. Il suo contratto con la società azzurra è in scadenza quest’anno. A riportare la notizia è Tuttomercatoweb. I partenopei non si opporrebbero al suo addio anche per una questione di ingaggio. Faouzi Ghoulam Sembrava che potesse essere lui (almeno fino a giugno) il terzino di cui ilha tanto bisogno per dare un po’ di respiro a Mario Rui. Già accennato da Nicolò Schira nei giorni scorsi, però la destinazione era un’altra squadra di Serie A. Di seguito le parole: “Faouzi Ghoulam è stato offerto a Cagliari . Il contratto dell’esterno sinistro con #attualmente scade a giugno“.

