Umbertide | assalto a portavalori | ferita una guardia giurata

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) È in osservazione al pronto soccorso per una frattura allo sterno e numerose contusioni all'ospedale diil vigilante di 49 anni rimasto ferito nell'a un furgoneavvenuto questa mattina davanti a un ufficio postale di, in provincia di Perugia.

26 gennaio 2022 " Momenti drammatici questa mattina davanti all'ufficio postale di Umbertide, dove si è verificato un assalto a un furgone portavalori. L'assalto ha riportato subito alla memoria l'uccisione del carabiniere Fezzuoglio, la cui vita è stata persa in circostanze simili. In un secondo momento si è appreso che il bottino potrebbe essere di 300mila euro e che c'è stato un conflitto a fuoco tra i banditi e il vigilantes rimasto del furgone blindato. Il vigilantes ferito è in osservazione al pronto soccorso per una frattura allo sterno e numerose contusioni all'ospedale di Umbertide.